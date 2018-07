Tožilstvo je zoper njiju že vložilo obtožnico, a sta zagovornika obdolženih vložila ugovor. »Na podlagi sklepa izvenrazpravnega senata Okrožnega sodišča v Mariboru je tožilstvo zahtevalo dopolnitev preiskave s tem, da se ponovno opravi zaslišanje ene izmed že zaslišanih prič. Zadeva se nahaja v fazi preiskave,« je pojasnil vodja tožilstva Darko Simonič.

Obtožnica se nanaša na sum storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog, zaradi česar 36- in 52-letnemu Mariborčanu grozi do deset let zapora. Eden od njiju se bo moral zagovarjati tudi zaradi kaznivega dejanja proizvodnje in prometa škodljivih sredstev za zdravje, za kar je predpisanih do osem let zapora.