Danes in v sredo bo povečini sončno, popoldne bodo predvsem v Alpah možne posamezne plohe ali nevihte. Vremenski vpliv bo ugoden in ob sončnem vremenu spodbuden. V četrtek in petek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte. Vremenska slika kaže, da je nad jugozahodno in srednjo Evropo šibko območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka k nam od severovzhoda nekoliko toplejši in še razmeroma vlažen zrak.