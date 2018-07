Ljubljansko okrožno sodišče je objavilo oklic o začetku postopka odvzema premoženja nezakonitega izvora zakoncema Dragu in Alini Leskovšek iz Kranja, ki sta bila pred mesecem dni na tem istem sodišču oproščena očitkov o trgovanju z ljudmi in zlorabi prostitucije. Kljub temu bosta morala zdaj v pravdnem postopku pojasnjevati izvor svojega imetja, saj specializirano tožilstvo meni, da izhaja iz nelegalnih poslov. Tožilstvo cilja na nepremičnine, avto, zavarovalne police in kar zajeten kupček denarja.

Kot je razbrati iz oklica, gre za nepremičnine na Kokrici pri Kranju in v Kačji vasi, ki so last Draga Leskovška, ter pet let star osebni avtomobil kia sportage, katerega lastnica je njegova žena. Predmet tožbe sta tudi zavarovalni polici pri NLB Vita življenjska zavarovalnica, po katerih je zavarovanka Alina in katerih vrednost je januarja lani znašala skoraj 21.500 evrov. Tožilstvo od nje zahteva še 95.600 evrov, od njenega moža pa kar 339 tisočakov. Vse to premoženje se je po decembra lani zaključeni finančni preiskavi po mnenju tožilstva izkazalo za sporno.

Kazenski postopek se je, kot rečeno, po enoletnem sojenju za zakonca Leskovšek sicer končal zelo ugodno. Od prvotne obtožnice, v kateri jima je tožilstvo očitalo obsežno trgovino z ljudmi, so se skozi dokazni postopek očitki »zožili« zgolj na Leskovška in eno dekle, ki naj bi bila žrtev te trgovine. Je pa tožilstvo do konca vztrajalo, da sta zakonca zlorabljala prostitucijo. Od novembra 2013 do aprila 2016 naj bi nadzorovala 33 deklet, predvsem iz Moldavije, Ukrajine in Bolgarije, ki so se prostituirala v lokalih Veronika v Dragočajni in Red & Black na Mlaki pri Kranju. Kot vodji organizirane združbe naj bi tako v žep pospravila kar okoli 300.000 evrov.

Sodišče je konec junija izdalo sklep o začasnem zavarovanju, iz katerega je razvidno, da se do pravnomočne odločitve o tožbenem zahtevku Leskovšku prepove odtujiti in obremeniti nepremičnino na Kokrici, na kateri stojita dve stavbi. Poleg tega se Novi Ljubljanski banki prepove izplačilo, prenos, odtujitev ali obremenitev sredstev, ki jih imata zakonca na svojih računih – v primeru Aline v višini 18.570 evrov, na moževih bančnem in varčevalnem računu pa do 3095 evrov. Na isti znesek so omejena izplačila, prenosi, odtujitve ali obremenitve na Leskovškovem poslovnem računu.

»Obstalo« le orožje

Toda sodišče ni našlo dokazov za te trditve. Ne za trgovino z ljudmi ne za zlorabo prostitucije. Za dekle, ki naj bi bila žrtev trgovine, je sodnica Dejana Fekonja dejala, da se je za spolne odnose odločila sama. Prav tako naj bi dobro vedele, v kaj se spuščajo, ostala dekleta, ki so delale v Leskovškovih nočnih klubih. Imele so urejeno delovno dovoljenje in pogodbo o zaposlitvi, plačane prispevke, na bančni račun so redno dobivale plačo. Za spolne odnose so se odločile prostovoljno, v gibanju niso bile omejene, potni list so imele vseskozi pri sebi, odhajale so na dopust ali domov, tudi za daljše časovno obdobje, je svojo odločitev utemeljila sodnica.

Zakonca je (po resda še nepravnomočni sodbi) oprostila vseh obtožb, razen Leskovška v delu, ki se je nanašal na posedovanje dveh pušk in nabojev. Za to je dobil dvomesečno zaporno kazen, ki pa jo je z več kot leto dni trajajočim priporom že davno odslužil. Oproščena sta bila tudi Marko Kern in Milan Živić, ki sta delala v lokalih in naj bi bila po mnenju tožilstva sodelavca zakoncev pri nezakonitih poslih. Sama sta ves čas zatrjevala, da sta bila eden varnostnik in drugi natakar.