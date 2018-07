Matevž Krivic je tudi eden zelo redkih, ki brani svoja stališča in polemizira z državljani, četudi pravno neukimi, kot sem denimo sam. Nad preostalimi pravnimi »strokovnjaki« je očitno samo nebo in so preveč vzvišeni, da bi kakor koli komentirali pisanja državljanov. A to je edina stvar, ki ga je v mojem prispevku tako zmotila, da se je odzval. Ker ni oporekal bistvu prispevka, ne vem, ali se s preostalim, kar sem napisal, strinja.

Kar zadeva mojo trditev, da je Slovenija raj za lopove, ostajam pri njej. Za milijonske škode zaradi malomarnosti morajo tožilci dokazati tudi naklep, sicer sodba pade. Dokazi iz drugih držav pri nas ne veljajo, tipičen primer je bila prva sodba v zadevi Balkanski bojevnik. Ker je pri nas menda tako visok dokazni standard, da ga druge države ne dosegajo. In očitno tudi naši tožilci ne.

Dejstvo je, da je veliko število obsodb padlo zaradi postopkovnih napak, ne glede na mnenje Krivica, da tako ne bi smelo biti. Ker je to za sodstvo najlažja rešitev. Nikakor ni naključje, da ima sodstvo in tudi pravosodje nasploh klavrn ugled v državi. Zelo slab ugled ima tudi ustavno sodišče. Ne glede na Krivičevo mnenje, da ne gre za Janševe politične zaveznike, je vtis popolnoma nasproten. Za mnogo zadev si je to sodišče vzelo veliko časa, Janševe pritožbe je vedno obravnavalo urgentno in njemu v prid. Za isto zadevo je Janša dobil referendum, Pahor pa ne.

Zato razumem izjavo aktualne predsednice ustavnega sodišča, da v pravu kot kompleksni vedi dva plus dva ni nujno štiri. Očitno ta matematika ne velja za vse in zato Slovenija še zdaleč ni pravna država. Pravosodni minister se ne sme vtikati v posamezne segmente pravnega sistema. Ne v sodstvo ne v tožilstvo, ker so vsi samostojni in enakopravni dejavniki. Potem je brez pomena, da ga imamo ali pa bi morali imeti za vsak segment svojega.

Strinjam se z mnenjem svojega prijatelja, da je kljub mnogim pravnim »strokovnjakom« pravosodni sistem ena velika »štala«, ki jo je treba temeljito počistiti, če želimo priti do pravne države.

Zdravko Petrič

Kostanjevica na Krki