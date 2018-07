Naneslo je, da je imela žena cel dan inštrukcije. Poučuje angleščino in premakniti se z ene lokacije na drugo stran otoka lahko vzame tudi do dve uri. Bila je odsotna ves dan, da bi lahko zaslužila denar zase in za svojo družino. Ponudila se mi je odlična priložnost, da preživim cel dan s sončkoma.

Ko se je žena poslovila, sta si otroka najprej umila zobe. Safiya je že velika punca in to obvlada brez težav. Malemu navihančku je to še vedno igra, tako da je hitrejši, če si zraven in ga malo spodbujaš. Sledilo je pospravljanje kopalnice, potem smo se preselili v otroško