Dino Merlin je ob Kemalu Montenu najpomembnejši bosansko-hercegovski kantavtor in eden pomembnejših bosanskih skladateljev in pevcev rok, etno pop in zabavne glasbe s folklornimi elementi. Rojen je bil leta 1962 v Sarajevu, kjer je leta 1983 ustanovil glasbeno skupino Merlin, solo kariero pa je začel leta 1991 z umetniškim imenom Dino Merlin. Besedila nosijo pečat njegove osebne izkušnje, kar je tudi eden od glavnih razlogov, da so ga na domači sceni razglasili za enega od največjih avtorjev. Celotni opus avtorskih pesmi šteje več kot 150 in mnoge med njimi so med najbolj znanimi in najbolj poslušanimi v regiji. Vse pogosteje je začel tudi uporabljati instrumente orientalske, etno glasbe, usklajene z novimi zvoki elektronske glasbe. Dino Merlin je obenem tudi avtor prve bosansko-hercegovske himne Ena in edina. Za Dinom Merlinom so tudi tri dosedanja sodelovanja na izboru za pesem Evrovizije: prvič je na tem glasbenem tekmovanju sodelovala Bosna in Hercegovina leta 1993 na Irskem, ko je bil avtor glasbe in soavtor besedila, leta 1999 v Izraelu je s pesmijo Potniki v duetu osvojil sedmo mesto, leta 2011 v Nemčiji pa z avtorsko pesmijo šesto mesto. O njegovi popularnosti priča tudi večkrat razprodan stadion Koševo v Sarajevu, beograjska Kombank Arena, Stožice, dvorana Golovec in še bi lahko naštevali.