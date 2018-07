Slovenija je kot kandidatka za naziv Evropska gastronomska regija (EGR) 2021 v preteklih dneh gostila strokovno komisijo EGR, svoje ugotovitve o primernosti Slovenije za ta naziv pa bo predstavila upravnemu odboru Mednarodnega inštituta za gastronomijo, kulturo, umetnost in turizem (IGCAT). Ta bo naziv Sloveniji uradno podelil na 8. oktobra na slovesnosti v Bruslju.

Strokovna komisija se je namreč na podlagi prijave, obiska v regiji, predstavitve in razprave odločila, da bo Slovenijo priporočila za naziv, dokončna potrditev pa bo po besedah predsednice komisije in predsednice IGCAT Diane Dodd le še formalnost.

Da so zaradi naziva »izjemno veseli in ponosni«, je poudarila direktorica Slovenske turistične organizacije (STO) Maja Pak. Naziv je izjemna priložnost za razvoj in promocijo gastronomije, meni Pakova, ki je prepričana, da ga bo Slovenija dobro izkoristila. V STO so si za cilj zadali nadaljnji razvoj in promocijo Slovenije kot vrhunske gastronomske destinacije.