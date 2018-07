Potem ko je Dars spomladi začel rušiti prve cestninske postaje, bodo v prihodnjih tednih rušili tudi druge ter nadaljevali dela na avtocestnih priključkih. Kot so objavili na vrhniški občini, še ni znano, kdaj natanko bodo potekala dela na priključku Vrhnika, kajti to je odvisno od usklajevanja terminov z drugimi zaporami cest na tem območju. Je pa že znano, da pred 17. avgustom popolne zapore ne bo in da bodo dela na priključku Vrhnika dvakrat zahtevala tridnevno popolno zaporo. Vmes bodo delavci opravljali delo, pri čemer bodo pasovi zaprti le delno in bo promet lahko potekal po tem priključku.

Medtem je že znano, da Dars načrtuje zaporo priključka Logatec med 1. in 14. avgustom, ko bodo rušili cestninsko postajo, popolna zapora pa bo potrebna zaradi priključka do industrijske cone v dolžini dveh kilometrov. Na večjem delu tega cestišča bodo izvedli reciklažo voziščne konstrukcije ter nadgradnjo z dvema plastema asfalta, na preostalem delu pa lokalno sanacijo in preplastitev. Uredili bodo tudi bankine, robnike, zamenjali varnostne ograje in izdelali nove talne označbe. Delno zaporo bodo uvedli že pred tem, in sicer ko bodo izvajali pripravljalna dela. V času zapore bodo promet usmerili proti priključkoma Vrhnika in Unec. Termin zapore so uskladili s popolno zaporo ceste Godovič–Idrija, kjer bodo tranzitni promet preusmerili po avtocesti proti Novi Gorici in ne prek Logatca po regionalni cesti. Tako naj bi v tem času razbremenili promet na cestah okoli Logatca.

Dars bo sicer cestninske postaje podrl v treh fazah, celotni stroški pa bodo znašali 45 milijonov evrov. Letos nameravajo odstraniti in preurediti približno polovico cestninskih postaj po celotni državi, vse pa v dveh letih. V Darsu gneče zaradi del na cestninskih postajah ne pričakujejo, kajti že pred časom so trdili, da so za vsako cestninsko postajo proučili, kateri termini so najprimernejši, ko bi bil čim manj oviran promet. aro