Omenjena odločitev je bila sicer pričakovana, preseneča pa njena obrazložitev. Čeprav so v NSi nenehno poudarjali, da je vstop v sredinsko vlado odvisen od tega, koliko osrednjih projektov stranke jim bo uspelo vnesti v koalicijsko pogodbo, kot razlog za izstop iz Šarčeve zgodbe niso navedli slabega izkupička pogajanj. Nasprotno. Poudarili so, da so bili številni njihovi predlogi upoštevani. Celo tisti, do katerih so imele levosredinske stranke močne ideološke in simbolne zadržke. S temi navedbami so nedvomno želeli prikazati, kako veliko moč in ugled ima NSi, ki je sicer na vo