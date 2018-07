Trumpova napoved ni prestrašila vlagateljev

Ameriški predsednik Donald Trump še naprej zaostruje odnose s Kitajsko, pretekli teden je napovedal še uvedbo 10-odstotnih carin na uvoz oblek in pohištva. Trump si namreč skladno s predvolilnimi obljubami vztrajno želi zmanjšati trgovinski primanjkljaj s Kitajsko, a tovrstne trgovinske vojne imajo lahko precej negativne učinke na obe gospodarstvi. Negativen vpliv že uvedenih carin je namreč že viden v makroekonomskih objavah v ZDA. V marcu uvedene uvozne carine na aluminij in jeklo, ki predstavljajo pomemben del vhodnih surovin za industrijske proizvode, so precej pripomogle k 0,5-odstotni rasti cen industrijskih proizvodov v maju in 0,3-odstotni v juniju. V ZDA pa so porasle tudi maloprodajne cene, ki so v juniju na letni ravni dosegle 2,9-odstotno rast, največ v zadnjih 6 letih. Medtem so se plače v tem obdobju v povprečju zvišale »le« za 2,7 odstotka in tako ni presenetljivo, da inflacija vse pomembneje vpliva na potrošniško razpoloženje v ZDA. Zadnja raziskava potrošniškega zaupanja ameriške univerze Michigan izpostavlja, da je več kot polovica Američanov, ki sodijo v zgornjo tretjino zaposlenih glede na višino prejete plače, izrazila zaskrbljenost glede vpliva carin na prihodnjo ameriško gospodarsko rast in inflacijo.