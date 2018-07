Inner Circle, reggae skupina: Sporočilo je tisto, ki preživi

Te dni na tolminskem festivalu Overjam odzvanjajo zvoki reggaeja, toda letošnjo »sezono« tovrstnih vibracij so s svojim nedavnim gostovanjem v Kranju odprli že veterani Inner Circle. Skupina je, če pogledamo s strogo komercialnega vidika, neposreden dokaz, da se vztrajnost splača: potem ko so se po smrti karizmatičnega pevca Jacoba Millerja (1980), ki jih je presenetila tik pred odhodom na vseameriško turnejo z Bobom Marleyjem in The Wailers, praktično že preselili v zgodovino, jih je uspeh čakal za drugimi vrati, točneje na televiziji in v kinodvoranah. Skladbo Bad Boys sta namreč v filmu Podli fantje vneto prepevala in se z njo hrabrila Will Smith in Martin Lawrence, malce bolj pop napev Sweat (A La La La La Long) pa jim je tlakoval pot na manj zahtevna plesišča obalnih koktajl diskotek. Njihov preplet reggaeja, rocka in popa je bil všeč tudi Vanu Morrisonu, Eltonu Johnu in Carlosu Santani, ki so jih vabili na turneje. Pogovarjali smo se z ustanovnima članoma zasedbe, bratoma Ianom in Rogerjem Lewisom.