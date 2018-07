Ustvarili si so lažne profile na facebooku na njihovo ime, prek njih pa so nato oglaševali in ponujali različne storitve, predvsem posojila denarja. Tako se je pojavil tudi lažni profil koprskega župana Borisa Popoviča, ki je ponujal lažne posojilne pogodbe pod seveda zelo ugodnimi pogoji. Goljufija je šla nato po znani metodi v smer, da so morali oškodovanci nakazati najprej stroške postopka in zavarovanja, obljubljenega denarja pa ni bilo od nikoder. Nasprotno, za zdaj še neznani storilci so od oškodovancev zahtevali dodatne stroške, češ da jim v nasprotnem primeru denarja ne morejo nakazati.

Na koprski policijski upravi pravijo, da preiskava še poteka, hkrati pa svetujejo, da so občani v tovrstnih ponudbah previdni pri najemanju posojil oziroma plačevanju stroškov postopka in zavarovanja, ker obstaja verjetnost, da posojil ne bodo nikoli prejeli. »Hkrati jim svetujemo, da se pred morebitno odločitvijo za najem posojila pozanimajo, ali gre za resnično oglaševanje posojil ali pa za zlorabo osebnih podatkov,« sporoča Marko Kastelic s koprske policijske uprave. lp