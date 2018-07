Traktor v vinogradu pokopal voznika

V delovni nesreči v vinogradu v bližini vasi Brje na Ajdovskem je v torek zvečer umrl 70-letni domačin. V popoldanskem času je šel škropit trte in ker ga zvečer ni bilo še domov, so ga začeli iskati svojci. Našli so ga pod prevrnjenim traktorjem in ob tem ni več kazal znakov življenja.