Redko cvetenje, bledi listi, poudarjene žile ali počasna rast so pokazatelji, da je rastlini začelo primanjkovati hranil. Le z rednim gnojenjem rastlinam omogočimo, da se zdravo razvijajo in so odporne proti boleznim in škodljivcem.

Za bujne cvetove in bogato letino na vrtu je treba rastline redno oskrbovati z mikrohranili. Najpomembnejše pravilo: trajnice, sadje in zelenjavo gnojimo samo v fazi rasti, saj sicer rastline delajo vedno nove poganjke, kar jih naredi občutljivejše na zmrzal. Če je poletje vroče, je treba pred gnojenjem rastline temeljito zaliti oziroma dobro namočiti zemljo. Najboljši del dneva je zgodnje jutro ali večer. Gnojimo do sredine avgusta, zatem za grmovnice in trajnice uporabljamo samo še jesenska gnojila z veliko vsebnostjo kalija.

Gnojila »po meri« Priporočljiva je uporaba gnojil »po meri«, saj imajo npr. balkonske rastline drugačne potrebe kot vrtnice, zelenjava ali okrasni grmički. »Tako lahko izbirate med namenskimi gnojili, ki so posebej sestavljena za potrebe paradižnika in vrtnin, jagod in jagodičevja, vrtnic in okrasnih cvetočih grmičkov, balkonskega cvetja, iglavcev, pušpanov, rododendronov in hortenzij,« je povedala Mateja Grobin Hlavaty, specialistka za vrtnarstvo in hortikulturo pri podjetju Metrob. Že samo zelenjavo ločujemo glede na porabo mikrohranil. Večina zelišč, grah in redkvica jih zahtevajo le malo, medtem ko so med največjimi porabniki paradižnik, kumare, buče in kapusnice. »Pri jagodah, korenju in kolerabi pa z gnojenjem zagotavljamo večji vnos dušika. Za zagotovitev vseh potreb priporočamo granulirana dolgotrajna biognojila Compo z vsebnostjo prave ovčje volne. Volna pripomore k zadrževanju vlage, kar je v vročih poletnih mesecih še kako zaželeno, prav tako pa rahlja trdo in zbito zemljo,« je povedala Grobin-Hlavatyjeva in dodala, »dolgotrajen dovod hranil bo poskrbel za zdravo rast rastlin in razvoj cvetnih nastavkov ter plodov.«