Levi v južnoafriškem rezervatu so pokončali in pojedli najmanj dva divja lovca na nosoroge. V rezervatu so v torek odkrili ostanke dveh, morda celo treh moških, ki so ob bližnjem srečanju z levi potegnili kratko. Ob posmrtnih ostankih so našli tudi puško in sekiro ter ostalo orodje, ki ga uporabljajo divji lovci na nosoroge.

Lastnik rezervata, Nick Fox, je prek facebooka sporočil, da sta se lovca v park najverjetneje vtihotapila v nedeljo pozno ponoči ali v ponedeljkovih zgodnjih jutranjih urah. »Zašla sta naravnost v veliko levje krdelo, zato prav veliko možnosti nista imela,« je Fox pojasnil za AFP. Dodal je še, da po najdbi posmrtnih ostankov ne morejo biti povsem prepričani o številu pokončanih divjih lovcev, saj »od njih ni ostalo skoraj nič«. Preden so lahko umaknili ostanke divjih lovcev, so morali levom dati pomirjevalna sredstva.