Konferenca The Business Booster, ki jo organizira InnoEnergy, največja evropska gonilna sila za trajnostno energijo, je namenjena spodbujanju inovacij na področju čistih tehnologij. Letošnji dogodek, ki se bo med 17. in 18. oktobrom odvil v danskem Kopenhagnu, bo potekal v duhu gesla »Prihodnost je zdaj«.

Nanj naj bi prišlo več kot 700 udeležencev iz več kot 30 držav, na spremljajoči razstavi pa si bo možno ogledati 150 najsodobnejših inovacij s področja trajnostne energije. »Konferenca TBB je edini dogodek, ki združuje najbolj inovativne startupe s cele Evrope z uveljavljenimi energetiki, investitorji in institucijami javnega sektorja z namenom pospeševanja evropskega prehoda na čisto energijo,« je dejala Elena Bou, direktorica inovacij pri InnoEnergy. »Poleg 'pitching sej' startupov se lahko obiskovalci udeležijo tudi okroglih miz, predstavitev proizvodov in vzporednih sej.«

Premierno: Predstavitve strokovnjakov in 'obratni pitching'

InnoEnergy bo tokrat prvič organiziral tudi vzporedne seje in 'obratni pitching'. Pri prvih bodo vodilni strokovnjaki na svojih področjih predstavili svoje najnovejše inovacije ter prikazali, kako so njihove družbe revolucionirale področja shranjevanja energije, prometa, vetrne proizvodnje in pametnih mest, pri drugih pa bodo podjetja iz različnih energetskih področij pristopila k InnoEnergyjevim podjetnikom, da bi poiskala trajnostne rešitve za njihove izzive.

»Konferenco TBB vsako leto na novo preoblikujemo, da startupom in predstavnikom industrije ponudimo še večji, še boljši in še bolj poglobljen program,« pravi direktorica. »Naša unikatna mešanica sej, predstavitev proizvodov in dogodkov za mreženje ustvari idealne pogoje, ki delegatom omogočajo odkrivanje najnovejših inovacij, vzpostavljanje partnerstev in krepitev zavedanja o blagovni znamki. Revolucija čiste energije je že nastopila in prihodnost trajnostne energije je zdaj.«