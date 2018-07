Na avtocesti izven naselja Drnovo so namreč opazili večjo skupino športnih vozil višjega cenovnega razreda. Izkazalo se je, da gre za udeležence t. i. carbage run potovanja, ki se ga udeležijo vozniki več držav in v okviru katerega potujejo čez različne države. Ob tem občasno tekmujejo med sabo, takšne spontane dirke pa so zaradi visokih hitrosti skrajno nevarne.

Voznika lamborghini huricana in audija R8 sta se odločila, da bosta tekmovala od cestninske postaje Drnovo do Čateža. Policista sta na razdalji 3300 metrov prevožene poti z videonadzornim sistemom Provida izmerila njuno povprečno hitrost, ki je znašala kar 251 kilometrov na uro, trenutne hitrosti pa so segale tudi prek 260 kilometrov na uro, so navedli.