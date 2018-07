Vrtovi dvorca Trauttmansdorff, Merano Prav vrtovi dvorca Trauttmansdorff, ki ponujajo edinstveno mešanico botaničnih vrtov in rekreacijskih objektov, so bili leta 2005 razglašeni za najatraktivnejše vrtove. Ti namreč ponujajo različne podrobnosti iz evropske krajinske arhitekture: geometrijske zasaditve in labirinte, za katere so botaniki navdih našli v italijanskih renesančnih vrtovih. Prav tako privlačne so cvetoče »preproge« in angleške vrtnice, ki so tako zelo tipične za angleški vrtni slog. Tu lahko najdete preko 80 različnih domačih in eksotičnih sort rastlin.