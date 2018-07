Za številne je že sam vzpon na najvišji slovenski vrh vse prej kot mačji kašelj, pa vendar so tudi takšni, ki se do njegovega vznožja pripeljejo kar s kolesom. Potem ko svoj vzpon zapečatijo s fotografijo pred Aljaževim stolpom, se po vrnitvi v dolino vnovič usedejo na kolo. In se z njim odpeljejo domov – v Ljubljano. Kar je za nekatere »misija nemogoče«, je za druge težko pričakovan izlet od zore do mraka. Tudi za Toma Šarfa in njegovo ekipo.

Potem ko se je leta 1987 skupaj s tremi mladostniškimi prijatelji lotil posebnega izziva – s kolesi in peš iz Ljubljane na vrh Triglava in nazaj – in je četverica po osemindvajsetih letih podvig ponovila, bo 15. julija Tomo znova, že četrtič, poskrbel za dan, ki bo poln adrenalina. Tokrat v družbi še devetih sodelavcev. Ekipa je skozi vse leto pridno vzdrževala svojo kondicijo, večkrat si je omislila tudi skupne treninge. A premagovanje kilometrov vseeno ni bilo najpomembnejše, v ospredju je bilo tisto, kar jih pravzaprav povezuje – ljubezen do zdravega duha v zdravem telesu, mladostna zagnanost in strast do aktivnega življenja.

»Ne gremo tekmovat, ampak uživat. Vzeli si bomo čas za osvežitev in okrepčilo. Skupaj bomo začeli in skupaj končali svoj podvig,« je jasen Tomo Šarf, dolgoletni prvi mož slovenskih gorskih tekov in generalni sekretar svetovne zveze za gorske teke. Skupaj s sorodno mislečimi sodelavci iz Heliosa, ki v glavnem štejejo petdeset ali več let, se bodo na pot preizkusa vzdržljivosti podali ob 5. uri zjutraj.