Skupina 12 otrok, starih med 11 in 16 let, in njihov 25-letni nogometni trener, so se 23. junija po treningu zatekli v jamo Tham Luang. Ker je na Tajskem trenutno monsunsko obdobje, jim je močan dež zalil izhod iz jame, tako da so ostali ujeti.

Skupina tajskih in avstralskih potapljačev se je zdaj uspela prebiti več kot tri kilometre v notranjost jame, ki je zaradi deževja trenutno večinoma poplavljena. Rešiti jih skušajo že odkar so ujeti, a so morali akcijo zaradi močnega naliva medtem že večkrat opustiti.

Od dvorane v jami Pattaya Beach, kamor naj bi se skupina po mnenju reševalcev najverjetneje zatekla, so trenutno po navedbah tajske kraljeve mornarice oddaljeni še več kot kilometer.

V reševalni akciji sodeluje okoli tisoč tajskih reševalcev ter številni strokovnjaki iz tujine. Med drugim pomagajo tudi reševalci iz Mjanmara, Laosa, 11 strokovnjakov iz Kitajske, okoli 30 pripadnikov ameriških sil, trije britanski potapljači, danes pa se je reševanju pridružilo še šest potapljačev iz Avstralije.