Kapitan ladje je v torek zvečer zahteval vplutje v malteško pristanišče, saj naj bi se vremenske razmere na morju poslabšale, poleg tega pa je na ladji že takrat veliko ljudi trpelo za morsko boleznijo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Soustanovitelj Mission Lifeline Axel Steier je danes sporočil, da gre za lažne obtožbe, da ladja ni upoštevala ukazov različnih koordinacijskih centrov za pomorska reševanja, poroča francoska tiskovna agencija AFP. »Edini ukaz, ki ga je ladja zavrnila, je bil predaja ljudi t. i. libijski obalni straži, saj to ne bi bilo skladno z ženevsko konvencijo o statusu beguncev in tako zločin,« je še dejal.

Malta je pred tem potrdila, da bo dovolila vplutje ladje, sporočila pa je tudi, da bo ob tem pričela preiskavo in morebiti tudi ukrepala proti organizaciji. Italija in Francija sta namreč ladjo obtožili, da je delovala nezakonito, ko je 21. junija rešila migrante iz morja in jih nato ni želela predati libijski obalni straži.

Vplutje dovolili pod pogojem, da bodo migrante prevzele druge države

Obtožbe so zavrnili tudi na ladji. Pojasnili so, da so delovali skladno z mednarodnim pravom, ki prepoveduje vračanje prosilcev za azil v države, kjer jim grozi preganjanje. Prepričani so namreč, da migranti v zloglasnih libijskih begunskih centrih, kjer so pogosto žrtve fizičnih in spolnih zlorab, ne bodo varni.

Ladja je minuli četrtek v Sredozemskem morju rešila več kot 230 migrantov, med njimi otroke in nosečnico, a sta ji Malta in Italija sprva prepovedali vplutje. Malta je v torek potrdila, da bo dovolila vplutje ladje, a pod pogojem, da bodo druge države članice Evropske unije prevzele nekatere migrante. Italija, Francija, Portugalska in Irska so že obljubile pomoč, Nemčija, Nizozemska in Španija pa še »ocenjujejo« primer, je za dpa povedal neimenovan vir.