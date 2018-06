Zaradi suma vpletenosti lokalne policije v umor županskega kandidata Fernanda Ángelesa Juáreza so zvezne sile v nedeljo zjutraj pridržale vseh 27 krajevnih policistov. Ko so zvezni agenti prišli v Ocampo, da bi aretirali lokalnega sekretarja za javno varnost Oscarja Gonzáleza Garcío, so jim policisti to skušali preprečiti, poročajo lokalni mediji. Zato so se z okrepitvami vrnili nazaj in pridržali vse, vključno z Gonzálezom, ki ga obtožujejo sodelovanja z lokalnimi kriminalci.

64-letni Fernando Ángeles Juárez je že tretji politik, ki je bil v zadnjem tednu ubit v zvezni državi Michoacán na zahodu Mehike. Na enem od svojih posestev je v četrtek padel pod streli neznanih napadalcev. Angeles je bil uspešen podjetnik, izkušenj na področju politike pa ni imel veliko, poroča BBC. »Ni prenesel pogleda na toliko revščine, neenakosti in korupcije, zato se je spustil v politično tekmo,« je za časnik El Universal komentiral njegov prijatelj Miguel Malagón.