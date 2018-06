Za Dansko, kjer se cene življenjskih potrebščin in storitev gibljejo na 142 odstotkih evropskega povprečja, se na lestvici najvišjih cen v EU uvrščajo Luksemburg (127 odstotkov), Irska in Švedska (po 125 odstotkov), Finska (122 odstotkov) in Velika Britanija (117 odstotkov).

Nad evropskim povprečjem so cene prav tako tudi na Nizozemskem (112 odstotkov), v Belgiji (111 odstotkov), Franciji (109 odstotkov), Avstriji (108 odstotkov), Nemčiji (105 odstotkov) in Italiji (101 odstotkov).

Najnižje cene imajo po drugi strani med državami članicami EU v Bolgariji (48 odstotkov), medtem ko so v Romuniji (52 odstotkov) in na Poljskem (56 odstotkov) le malo nad polovico evropskega povprečja.

Tudi hrana in brezalkoholne pijače najdražje na Danskem

Tudi če primerjamo samo cene hrane in brezalkoholnih pijač, je najdražja Danska (150 odstotkov povprečja), sledijo Švedska (126 odstotkov), Avstrija (125 odstotkov), Luksemburg (123 odstotkov), Finska (118 odstotkov), Irska (117 odstotkov) ter Belgija, Francija in Italija (po 112 odstotkov). Najnižje pa so cene hrane in brezalkoholnih pijač v Romuniji (62 odstotkov) ter na Poljskem (65 odstotkov). V Sloveniji so natanko na povprečju EU.

Še večje razlike je opaziti pri cenah alkoholnih pijač in tobačnih izdelkov. Najnižje so v Bolgariji (56 odstotkov povprečja), Romuniji (69 odstotkov) in na Madžarskem (70 odstotkov), najvišje pa na Irskem (174 odstotkov) in v Veliki Britaniji (157 odstotkov). Z nekaj razdalje sledijo tri skandinavske države - Finska, Švedska in Danska. Eurostat ob tem opominja, da so te razlike predvsem posledica različnih davčnih stopenj, ki za to blago veljajo v posameznih državah.

Najmanjše razlike v cenah je opaziti pri zabavni elektroniki. To je najbolj ugodno kupovati na Irskem (86 odstotkov povprečja), največ pa je treba zanjo odšteti na Danskem in v Franciji (110 odstotkov). Tudi oblačila so skupina, kjer razlike v cenah med državami članicami niso zelo velike. Najcenejša država v tej primerjavi je Bolgarija (80 odstotkov povprečja), najdražja pa Švedska (134 odstotkov).