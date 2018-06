Po organizacijski plati sicer v Tarragoni še marsikaj krepko škriplje, prireditelji imajo predvsem veliko logističnih težav pri transportih. A na tekmovališčih so športniki na to skušali pozabiti ter se osredotočiti na svoje nastope.

Prvi dobitnik medalje za slovenijo na letošnjih igrah je bil Kevin Venta, ki je z zračno pištolo na 10 metrov osvojil srebrno medaljo. Ormožana sta premagala le Srb Damir Mikec in Portugalec Joao Costa.

A pravzaprav so že prej do medalje prišli slovenski lokostrelci, dobili pa jo bodo šele v nedeljo. V ekipni tekmi so se namreč Rok Bizjak, Den Malavašič Habjan in Gašper Štrajhar uvrstili v nedeljski finale, kjer se bodo za zlato borili s Francozi.

Prvi finalni dan v največjem športnem kompleksu mediteranskih iger, kjer so atletski stadion, dvorana za rokomet in bazen, so za uspešen start v tekmovanje poskrbeli tudi slovenski plavalci. Priplavali so si sedem finalnih nastopov, dva sta se končala na stopničkah.

Za prvo plavalno medaljo je poskrbela Tjaša Oder, ki je na 800 metrov prosto končala na tretjem mestu. Začela je sicer nekoliko zadržano, bila do tretjine tekme peta, potem četrta, nazadnje pa se je prebila na tretje mesto in do brona. Sara Račnik je v tej disciplini končala na osmem mestu.

»Jaz sem res zelo, zelo zadovoljna. Letos je to moj izid sezone, če odkrito povem, nisem pričakovala takšnega časa. Konkurenca je dobra, vse dolgoprogašice so iz tega dela Evrope. Mislim, da je EP, ki sledi, zame neka svetla točka, ki prihaja,« je bila brona vesela Odrova.

Neža Klančar si je na 100 metrov prosto priplavala bronasto medaljo z osebnim rekordom 55,40. »Super je. Še posebej, ker gre za zunanji bazen. Dosegla sem osebni rekord, prvi cilj pa je izpolnjen, saj sem dosegla stopničke. Želim pa si še čim več dobrih nastopov v naslednjih dneh na 200 in 50 m prosto,« je bila po finalu zadovoljna Klančarjeva.

Tjaša Vozel in Tina Čelik sta na 200 metrov prsno finale končali na sedmem in osmem mestu, šesti pa je bil Aljaž Kerč na 200 metrov prsno. V zadnji finalni preizkušnji prvega dne plavalnih tekmovanj pa je slovenska štafeta 4x200 metrov prosto (Katja Fain, Neža Klančar,Anja Klinar in Sara Račnik) priplavala do četrtega mesta.

Ristićeva z zlato kolajno

Karateistka Tjaša Ristić pa je v Cambrilsu Sloveniji priborila še prvo zlato kolajno na SI. Nosilka bronastega odličja z letošnjega evropskega prvenstva je v finalu kategorije do 61 kg premagala Giano Lotfy iz Egipta.

Za drugo odličje karateistov je v Kataloniji poskrbela Lina Pušnik v kategoriji do 69 kg. V odločilni tekmi za bron je premagala Maročanko Fatimo Zahro Errabi.

Rokometni turnir so dobro začeli tudi slovenski rokometaši; ti so na igrah v sicer nekoliko spremenjeni in pomlajeni postavi. Na prvi tekmi izbranci trenerja Uroša Šerbca, ki vodi sredozemsko ekipo, niso imeli večjih težav s Črno goro, premagali so jo z 41:28. Rokometašice pa so začele s porazom, gostiteljice Španke so bile boljše z 29:17.

Odbojkarice so se danes tudi predstavile na prvi tekmi, njihove tekmice so bile Alžirke. Na koncu je bila zmaga gladka, s 3:0 (10, 16, 10).

Kajakaši in kanuisti na mirnih vodah so nekoliko oddaljeni od glavnih prizorišč, v Castelldefelsu blizu Barcelone pa so bili danes uspešni vsi trije slovenski predstavniki, ki so se uvrstili v nedeljski finale; Anja Osterman na SI vesla na 200 in 500 metrov, Rok Šmit in Simon Blaževič skupaj v kajakašem dvojcu na 500 metrov, Šmit sam še na 200 metrov, Blaževič pa na 500 metrov.