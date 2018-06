V žirovski družbi Poclain Hydraulics v letošnjem letu veliko pozornosti namenjajo posodabljanju strojne opreme v proizvodnji, ki vključuje tudi robotizacijo, hkrati pa stremijo k optimizaciji procesov in dviganju ravni avtomatizacije, s katero lahko zagotavljajo višjo raven produktivnosti. Z naložbenimi aktivnostmi sledijo svojim načrtom glede sistemskega vpeljevanja novih tehnologij in pristopov po standardih Industrije 4.0, da bi z dvigom kakovosti izdelkov dosegali načrtovano ekonomičnost poslovanja.

Zaposlene bodo tako v proizvodnih procesih ob dodatnem usposabljanju lahko vključevali na druga, pretežno zahtevnejša delovna mesta, hkrati pa ob dodatnemu zaposlovanju tehničnih kadrov skušali zadostiti kar za tretjino večjemu povpraševanju po hidravličnih ventilih in napravah s svetovnega trga.

Skrb za digitalizacijo in nenehno tehnološko posodabljanje proizvodnje z uporabo CNC-krmilnikov in inteligentnih industrijskih obdelovalnih strojev ter robotov tako pomeni, da bodo na nekaterih proizvodnih linijah pri izdelavi ventilov lahko občutno skrajšali delovne procese, saj bodo izdelki ob manj fazah dela tako že pripravljeni za končno montažo.

»V podjetju smo že tradicionalno zavezani k inovacijam in dosledno nagrajujemo vse, ki s svojim znanjem pripomorejo k izboljšavam, hkrati pa motiviramo tudi operaterje, ki jih pri napredovanju usmerjamo z dodatnimi internimi izobraževanji in usposabljanji. Da bomo lahko zadostili povečanim naročilom, že danes v proizvodnji potrebujemo več novih predanih in motiviranih sodelavcev.«

Sistemske izboljšave z investicijami v najsodobnejšo strojno opremo na eni strani pozdravljajo njihovi svetovni kupci, ki Poclain Hydraulics prepoznavajo kot referenčnega ponudnika za hidravlične ventile, na drugi pa tudi zaposleni v podjetju, saj roboti prevzemajo določene rutinske postopke, ki so jih morali ob nujnih varnostnih protokolih doslej izvajati sami ročno in z veliko mero natančnosti.

Med tehničnimi kadri tako Poclain Hydraulics že išče izkušene in tudi manj izkušene strojne tehnike in metalurge za delo z večfunkcijskimi CNC obdelovalnimi stroji. Tiste, zlasti mlajše, ki še nimajo tovrstnih izkušenj, bodo pod vodstvom mentorjev v delo uvajali približno dva meseca, da bi v tem času lahko pridobili vsa potrebna znanja. Za delo v razvojnem oddelku hkrati iščejo tudi visoko usposobljene strokovne sodelavce strojne smeri.

Prodirajo na tržišče transmisij

Direktor Aleš Bizjak poudarja: »Z ventili, ki jih razvijamo in proizvajamo tu v Žireh, podjetje Poclain Hydraulics hitro prodira na tržišče transmisij in intenzivno vstopa na druge kontinente. Zaposleni moramo biti v teh procesih izjemno prilagodljivi, odzivni in učinkoviti, saj naše delo tako pri razvoju kot pri proizvodnji ventilov in naprav temelji na zadovoljstvu kupcev. Da bi letos lahko zadostili precej večjemu povpraševanju, kot smo ga predvideli v lanskem decembru, pospešeno posodabljamo proizvodnjo in zaposlujemo nove kadre. Kot uspešno mednarodno podjetje svojim zaposlenim nudimo stimulativno delovno okolje in jim omogočamo možnost dodatnega izobraževanja. Zaposlitev za nedoločen čas je ob primernem nagrajevanju ter odpiranju kariernih priložnosti v podjetju z več kot 300 zaposlenimi zadosten razlog, ki bo prepričal potencialne kandidate tehnične smeri, da se čim prej odzovejo, pridejo k nam na razgovor in se prijavijo na aktualna razpisana delovna mesta.«

Martin Miklavčič in Darjan Mlinar sta v podjetju Poclain Hydraulics svojo kariero začela kot štipendista, danes pa v enoti Operations že vodita večja proizvodna oddelka. Oba zagotavljata, da mladim in drugim potencialnim sodelavcem vključevanje v njihov kolektiv ob ustreznem nagrajevanju prinaša vrsto prednosti in jim hkrati ponuja obilo možnosti za karierni razvoj.