Izvedenec je v svojem mnenju uvodoma ugotovil, da je tako velikih balonov, s kakršnim je letel Kolenc, zelo malo, posledično pa so omejeni tudi viri izobraževanja o letenju z njimi. Upravljanje s takšnimi baloni je zahtevno in skoraj ne dopušča napak, zahteva tudi skoraj popolne razmere in zelo dober prostor za pristanek, je zapisal.

Angleški izvedenec ugotavlja, da je pri odločitvi o tem, da bo balon tistega usodnega jutra poletel, verjetno botroval tudi ekonomski pritisk, saj je vzdrževanje takšnega balona zelo drago, kljub temu pa odločitev za polet glede na informacije, ki jih je imel Kolenc, po mnenju izvedenca ni bila nerazumna ali nenavadna. Kot ugotavlja, so bile na usodni dan nevihte napovedane za popoldne, so se pa pojavile že nekoliko prej in med letom presenetile pilota. Ta bi se za pristanek morda lahko odločil že nekoliko prej, je pa težko reči, ali bi bil tak pristanek bolj varen, je zapisal.

Potniki imeli v košari zelo malo prostora Kot neobičajen je označil napotek pilota potnikom, naj se ob pristanku obrnejo proti njemu. Tak napotek sicer ni nesprejemljiv, a če bi potniki zavzeli običajne pristajalne položaje, bi se lažje obvarovali, je zapisal. Ugotovil je tudi, da so imeli potniki v košari zelo malo prostora. Opredelil se je še do enega od očitkov, da je poskušal Kolenc ob prvem udarcu košare ob tla ponovno vzleteti. Kot je zapisal, je do ponovnega dviga balona zagotovo prišlo zaradi sprostitve teže zaradi padca petih potnikov iz balona in ne zaradi ravnanj Kolenca. Krivdo, da je prišlo do požara, pa je pripisal pretrgani cevi za dovod goriva, do česar je prišlo ob stiku balona z drevesom. Celoten dogodek je bil po njegovi oceni posledica več dejavnikov - relativne neizkušenosti pilota, ki je bil soočen z neobičajnimi pogoji, izbruha požara in nezadostnih napotkov potnikom.