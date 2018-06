Ko pa gledam na politični oder, na dogajanja v preteklosti in teh dneh, razpoznavam pomanjkanje zrelih politikov, takih, ki znajo svoj ego podrediti delovanju v korist ljudstva. Biti izvoljen v parlament pomeni prevzeti veliko odgovornost, ki je toliko večja, kolikor so v poslanskih klopeh »novi obrazi«, ki naj bi napovedovali odmik od iskanja osebnih ali strankarskih interesov. Prazno besedičenje v parlamentu ne ustvarja boljših razmer za življenje ljudi. In tega je bilo v preteklosti mnogo preveč. Rada bi družbeno okolje Slovenije videla in doživljala enako kot z lepotami obdarjeno naravo. Rada bi v prihodnjih dejanjih slovenske politike razpoznala iskanje odgovora na vprašanje, čemu se toliko Slovencev ni udeležilo volitev. Je premalo zazrtosti v prihodnost in preveč oziranja v preteklost? Ob sedanjem dogajanju dajem svoj glas tistim, ki boste v svojem političnem delovanju znali biti strpni, spoštljivi in dostojni vloge, ki vam jo je naložil izid volitev. Boleče doživljam srditost spopadov, ki zamenjujejo modro, umirjeno iskanje najboljše poti za sedanje in prihodnje generacije.

Ugled neke države, v našem primeru Slovenije, ni sam od sebe dan in večen. Počiva na mnogoterih dejanjih, zgodbah in rezultatih. Tega bi se morali zavedati vsi, ki ste na novo vstopili v politiko – ali pa ste v njej že pognali korenine. Vsako vaše dejanje naj bo tako, da se ga ne boste kasneje sramovali in da ne bo umazalo podobe te lepe Slovenije.

Svetlana D'Arteaga Ljubljana Polje