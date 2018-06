Po tistem, ko so na koprski mestni plaži že osmo leto zapored obesili modro zastavo, simbol čistega morja in okolja, urejene infrastrukture in bogate ponudbe ter se lotili nekaterih manjših posegov in popravil, so začeli pospešeno graditi nove sanitarne prostore in reševalno postajo.

Plaža priljubljena tudi zaradi raznovrstnih igral za otroke

Mestno kopališče je zaradi svoje lege tik ob mestnem središču med domačini in turisti zelo priljubljena točka. Poleg plavanja in ostalih aktivnosti, ki jih nudi ta urejen košček koprske obale, je na plaži poskrbljeno tako za varnost kopalcev, kot tudi za njihovo dobro počutje.

Plaža, ki je za razliko od nekaterih plaž drugih obalnih občin brezplačna, ponuja urejeno infrastrukturo s kar štirimi, prav tako brezplačnimi tuši in petimi slačilnicami. Na plaži so tudi gostinski obrati, kjer se kopalci lahko sprostijo in okrepčajo. Plaža pa je med mladimi družinami zelo priljubljena tudi zaradi raznovrstnih igral za otroke, so navedli.

Nov objekt bo na 60 kvadratnih metrih obsegal žensko toaleto s tremi straniščnimi školjkami in dvema umivalnikoma, moško toaleto s štirimi pisoarji, dvema umivalnikoma in dvema straniščnima školjkama, toaleto za invalide z eno straniščno školjko in enim umivalnikom, otroško previjalnico ter reševalno postajo.