Uskok na svoji spletni strani navaja, da je glavni osumljenec 36-letnik, ki je preostalo peterico organiziral v skupino. Ta je med januarjem in junijem letos storila več kaznivih dejanj, ki so povezana z nabavo, posedovanjem in prodajo orožja na območju Hrvaške, Slovenije, Italije in Španije. Ostali osumljenci so stari med 31 in 62 let.

Organizator skupine naj bi večkrat potoval v druge evropske države zaradi dogovarjanja o prodaji orožja. Med osumljenimi je med drugim 31-letnik, ki je orožje in strelivo prepeljal v Slovenijo. Iz Slovenije so organizirali prevoz v druge države članice EU tako, da so priskrbeli vozila in iskali ljudi, ki bi orožje in strelivo prepeljali do kupcev, so še zapisali.

Kot so dodali, je preiskovalni sodnik zahteval preiskovalni zapor za vse osumljence.