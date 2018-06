Na odseku hitre ceste Vipava–Ajdovščina–Selo se končuje obnova 7,7-kilometrskega smernega cestišča proti Vrtojbi, ki poteka od konca marca, sledila pa bo obnova smernega vozišča proti Razdrtemu. Kot so sporočili z Darsa, bo zaradi premika betonskih ograj do ponedeljka zjutraj veljala popolna zapora na delu Vipava–Selo, med katero bo promet tekel po vzporedni regionalni cesti.

Nadaljuje se tudi obnova viadukta Ravbarkomanda. Promet je urejen v dolžini nekaj več kot en kilometer po polovici viadukta, po dveh zoženih pasovih v vsako smer vožnje. Dela potekajo na levem objektu (gledano iz smeri Ljubljane proti Kopru), po katerem je tekel promet med lansko obnovo, končana pa bodo predvidoma do konca septembra. Nato se bodo v celoti končala še na desnem objektu, kjer je ostalo predvsem nekaj sanacijskih del.

Pestro ne bo samo na primorskem koncu, temveč tudi na Štajerskem in v osrednji Sloveniji. Predor Šentvid bo iz smeri Kranja proti Ljubljani zaprt zaradi nujnih vzdrževalnih del v nočeh na torek, sredo in četrtek od 20. do 5. ure. V tem obdobju bo zaprt odsek avtoceste med priključkom Celovška cesta in razcepom Koseze, katerega del je predor Šentvid. Zaprta bo tudi priključna cev, ki s Celovške ceste (iz smeri Medvod) vodi v predor Šentvid. Obvoz bo urejen po Celovški cesti na severno ljubljansko obvoznico.