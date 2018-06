Hac se je letos odločil za sezonsko podražitev cestnin dva tedna prej kot lani, kar so opravičili tudi z bolj zgodnjim začetkom osrednje turistične sezone. Vozniki osebnih avtomobilov, motorjev, osebnih avtomobilov s priklopniki in avtodomov bodo višje cestnine plačevali do 14. septembra. Sezonska podražitev ne velja za avtobuse in tovorna vozila.

Za osebni avtomobil je treba na avtocesti med Zagrebom in Splitom od polnoči za cestnino plačati 200 kun (27 evrov), med Zagrebom in Reko pa 77 kun (10,4 evra). Podražilo se je tudi nadomestilo za voznike osebnih avtomobilov za most na otok Krk, ki bo v sezoni znašalo 39 kun (5,3 evra), so objavili na spletni strani Haca. Cene so izračunali na podlagi tečaja 7,4 kune za evro.

Hac skrbi tudi za avtocesto med Obrežjem in hrvaško-srbsko mejo, za avtocestno povezavo z Osijekom in tudi za tisto med Zagrebom in mejo z Madžarsko. Skupaj z ARZ upravljajo s približno 1065 kilometri avtocest.

Hrvaški premier Andrej Plenković je po današnji udeležbi na konvenciji hrvaških izvoznikov v Zagrebu ocenil, da je bila sezonska podražitev cestnin dolgoročno dobra odločitev, ki bo pomagala pri izplačilu velikanskih dolgov javnih avtocestnih podjetjih. Kot je dodal, zahvaljujoč bolj gostem prometu na avtocestah med turistično sezono pospešeno krčijo dolgove. Dolgovi celotnega sektorja upravljalcev avtocest na Hrvaškem znašajo približno pet milijardi evrov.