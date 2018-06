Več o EY

EY je vodilno globalno podjetje na področju storitev revizije, davkov in poslovnega svetovanja. Visoko kakovostne storitve in ugotovitve, ki jih posredujejo svojim strankam, vzpostavljajo zaupanje v kapitalske trge in gospodarstva po vsem svetu. EY strokovnjaki, prepoznani kot vodilni v svojih strokah, vodijo ekipe, zavezane k celoviti izpolnitvi obvez do vseh EY deležnikov. 150 zaposlenih v Sloveniji in 247.500 zaposlenih po svetu je združenih na podlagi skupnih EY vrednot in predanosti kvaliteti. Sodelujejo pri ustvarjanju boljšega poslovnega okolja za svoje zaposlene, stranke in širšo družbeno skupnost.

Na področju svetovanja družinskim podjetjem ponujajo številne storitve, ki so ciljno usmerjene in prilagojene posameznemu podjetju ter specifičnim zahtevam panoge v kateri deluje, z namenom podpore številnim generacijam v podjetju. Njihova globalno razvejanja mreža nam zagotavlja dostop do informacij in znanja ter izkušenj, ki povezujejo lastnike družinskih podjetij.