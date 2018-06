Reke in vode širom države v teh dneh preplavijo elegantni čolni, ki z zmaji na čelu in ljudmi za krmilom plujejo ob zvokih bobnov, komentatorjev in krikov vzpodbud prisotnih opazovalcev. Festival zajema tudi dirke s čolni, pripravo in uživanje tradicionalne jedi z imenom zongzi, v celoti pa je prepleten z žarečimi barvami, značilnimi za Kitajsko.

Festival zmajevih čolnov letos tudi v Ljubljani Festivala zmajevih čolnov se lahko letos udeležite tudi v Ljubljani. V soboto ob enih se bo pod Prulskim mostom začelo tekmovanje zmajevih čolnov, ki ga organizirata Klub rečnih kapitanov in Kajakaška zveza Slovenije. Več informacij o tekmovanju lahko preberete tukaj.