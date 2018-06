Delnice so torej v povprečju zrasle, cena nafte, merjeno skozi WTI crude, ki je v zadnjem letu dni zabeležila kar divjo rast, je v prejšnjem tednu dni pridobila še 2,54 odstotka in tako je v času pisanja njena cena znašala 66,36 dolarja za sodček. Tečaj dolarja pa se je po skoraj 8-odstotni rasti proti evru v aprilu in maju nekoliko umiril in se trenutno giblje okoli 1,176 dolarja na evro. To je nekoliko višje, kot je bil konec maja, ko je tečaj znašal 1,1540, saj je evro nekoliko pridobil, kar je predvsem posledica umiritve italijanske vladne krize ter vse glasnejših napovedi glede zaključka odkupov obveznic s strani ECB.

V tem tednu pa lahko pričakujemo pestro dogajanje. Za nami sta že zasedanje G7 in sestanek med Donaldom Trumpom in Kim Jong Unom. V tem tednu pa potekajo in bodo potekala zasedanja centralnih bank v Ameriki, Evropi in na Japonskem. V tem tednu je prišel podatek za letno inflacijo v ZDA v višini 2,8 odstotka in za leto osnovno inflacijo v višini 2,2 odstotka, torej za inflacijo, ki ne upošteva cen hrane in energentov. To je sicer nivo inflacije, na podlagi katerega bo FED najverjetneje dvignil temeljne obrestne mere v tem tednu za 0,25 odstotka in podal prognozo za čas do konca leta (v času pisanja odločitev FED o temeljnih obrestnih merah še ni bila znana). Torej pričakujemo dvig obrestnih mer na nivoje 1,75–2 odstotka.

V četrtek naj bi guvernerji evropske centralne banke začeli prve formalne pogovore o koncu programa odkupa obveznic – s katerim je ECB v postkriznih letih obilno izdajala nov denar in s tem odločilno prispevala k sinhroni gospodarski rasti, ki jo uživamo v zadnjih letih. Japonska centralna banka bo tudi zasedala ta teden, vendar ne pričakujemo sprememb. Ta teden pa je tudi obilen po pritoku različnih makroekonomskih podatkov po svetu. V ZDA bodo objavili podatke glede prodaje na drobno, medtem ko bodo na Kitajskem objavili ravni četrtletnega bruto domačega proizvoda. V korporativnem svetu pa ima v tem tednu mnogo podjetij, kot so General Motors, Caterpilar, Target in Motorola, svoje letne skupščine. Četrtletne poslovne izide pa bosta v tem tednu objavili podjetji Adobe in Inditex, ki tako naznanjata začetek nove sezone objav četrtletnih poročil poslovnih izidov največjih svetovnih podjetij, ki se bo začela julija.