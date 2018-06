Režiser filma Avatar James Cameron je ta teden razkril, da je igralka Zoe Saldana že posnela vse kadre za drugo in tretje nadaljevanje filma Avatar, ki sta napovedana za leti 2020 in 2021. Kot je sporočil, so na snemalnem dnevu številka 130, obe nadaljevanji filma pa snemajo simultano.

»Prvi dan delam na prizorih iz drugega dela, naslednji dan na prizorih iz tretjega, igralci pa pridejo in grejo,« je povedal Cameron prejšnji mesec za blog io9.

Cameron je zaključil tudi scenarije za nadaljevanji Avatar 4 in 5. Oba naj bi izšla leta 2024 in 2025, vendar bosta zaenkrat ostala le pri scenariju. Z aktivnejšo produkcijo bodo začeli, ko bodo videli, ali sta nadaljevanji 2 in 3 v kinematografih uspešni.