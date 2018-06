Googlovi zemljevidi so se med uporabniki spleta že globoko zasidrali med tista orodja, ki večkrat pridejo najbolj prav. Znotraj zemljevidov je na voljo tudi orodje street view oziroma »ulični pogled«, ki uporabnikom omogoča spletno doživetje lokacij po svetu. Trenutno je na voljo uporabnikom v več kot 85 državah po svetu, v Sloveniji pa je na voljo od leta 2014.

Znotraj uličnega pogleda lahko uporabniki v 360 stopinjah pogledajo fotografije želenega okolja, na primer Eifflovega stolpa v Parizu, najzahodnejše točke Evrope na Portugalskem, celo mesta Machu Picchu v Peruju ali pa ljubljanskega gradu.

Obrazi in registrske tablice bodo pred objavo zakriti

V Googlu potrjujejo, da so pozorni na zasebnost posameznikov, ki bi jih avtomobil med fotografiranjem lokacij morebiti ujel v kader. Kot so zapisali, so fotografije pred objavo vedno obdelane s posebno tehnologijo, ki zakrije obraze ljudi in registrske tablice, tako da jih ni mogoče identificirati. Hkrati orodje street view omogoča tudi prijavo in odstranitev fotografij, s katerimi se uporabniki ne strinjajo.

Informacije o tem, kje trenutno vozijo Googlovi avtomobili, in, kako se podatki sploh zbirajo, lahko najdete tukaj.