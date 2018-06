Že 25. kolesarska dirka Po Sloveniji bo v vseh pogledih vredna jubilejne izvedbe. Jutri bo na startu v Lendavi najkakovostnejša zasedba doslej. Od 22 ekip jih kar devet sodi v elitni svetovni razred, dvakrat več kot doslej. Med njimi je kopica svetovnih zvezdnikov, kar dirko uvršča po kakovosti med najvišje v svojem razredu. Prihod elite je, tudi zaradi spleta okoliščin, presenetila celo organizatorje z Gorazdom Finkom na čelu. Veter v jadra slovenskega toura je bila zagotovo odpoved dirke na Nizozemskem, ki je bila doslej v istem terminu, in del ekip se je usmeril v Slovenijo, svoje pa je prispevala tudi pestrost etap. Razširjena na pet dni ponuja priložnost za vse tipe kolesarjev.

»Dirka je narejena tako, da se bo z dnevi napetost stopnjevala,« je dobro načrtoval Gorazd Fink . Kraljevska sobotna etapa Ljubljana–Kamnik čez Jezerski vrh, Pavličevo sedlo in iz Luč na Kranjski Rak (155 kilometrov) bo v slogu kratkih odločilnih gorskih etap na touru. Pika na i pa pol ure resnice v vožnji na čas Trebnje–Novo mesto (21 kilometrov). Kar 93 odstotkov anketirancev na eni najbolj obiskanih kolesarskih spletnih strani v Sloveniji meni, da bo skupni zmagovalec Primož Roglič. Nosilec moštva LottoNL-Jumbo prihaja na domačo dirko s priprav na francoski tour kot najboljši kolesar spomladanskih enotedenskih dirk, najvišje uvrščeni s svetovnih lestvic, na njemu poznane ceste, njemu na kožo pisano traso. In dobil bo primerjavo s Kolumbijcem Rigobertom Uranom, enim glavnih kandidatov za zmago na francoskem touru, lani drugim za Froomom, ter Rafaelom Majko, lanskim kraljem slovenskih cest.

Prvi dve etapi Lendava–Murska Sobota (159 kilometrov) in Maribor–Rogaška Slatina (152 kilometrov) sta namenjeni sprinterjem. Ti prihajajo v Slovenijo v zares imenitni zasedbi (Kittel, Ewan, Modolo, Groenewegen, Cavendish, Bennett), ki dominira tudi na največjih etapnih dirkah. Milijonska zasedba! Tretji dan z etapo Slovenske Konjice–Celje z ovinkom čez Zasavje in ciljem na Celjskem gradu je namenjen lažjim sprinterjem, ki so tudi dobri hribolazci.

Taktika bo predvidljiva

Slovenija bo mini tour pred francoskim tourom. V tako imenitni zasedbi je motivacija domačih kolesarjev na vrhuncu. V Švici vozijo Simon Špilak, Jan Polanc in Kristijan Koren. V Erženovi in Štangljevi Bahrain Meridi z Matejem Mohoričem, junakom gira, in Gregom Boletom so željni zmage vsaj en dan. Jan Tratnik (CCC) ima izjemno uspešno pomlad, cilj ni samo TT. Tudi v treh nizkoproračunskih domačih sedmericah Adria Mobil, Ljubljana Gusto in reprezentančni zasedbi ni želja le parada. V Adria Mobil vozijo z Juretom Golčerjem, najuspešnejšim kolesarjem v zgodovini dirke, Janijem Brajkovičem in Radoslavom Rogino, tremi dosedanjimi zmagovalci dirke. Tiho sanjajo, da bi njihov sprinter Dušan Rajovič ugnal zvezdniška imena na ravnini. Hribolazec iz Komende Tadej Pogačar, lani peti, je v odlični formi in na poti v svetovno elito bo Slovenija že stopnica k odlični pogodbi.

Taktično dirkanje bo s tako številčno zasedbo vrhunskih moštev zelo predvidljivo in primerljivo največjim dirkam. Vloge so jasno porazdeljene, kar bodo denimo demonstrirali v moštvu Mitchelton Scott z Lukom Mezgecem, lani kraljem ljubljanskih ulic. Zmagovalci petdnevnega spektakla so predvidljivi, širom sveta poznani, s čimer bo poskrbljeno za veliko odmevnost v svetu, kjer drugo leto za to skrbi tudi neposredni prenos na Eurosportu. »Tour of Slovenia«, boj za zeleno majico, je bila lani po zasedbi 86. najbolj kakovostna dirka na svetu, letos bo mnogo višje in primerljiva nekaterim dirkam svetovne turneje.