Poleg omenjenih igralcev k vzhodnim sosedom ne bodo odpotovali tudi Gregor Potočnik, Nino Grzentič, Gal Marguč in Rok Ovniček. Potem ko je Vujović ostal brez Gabra, je zaradi bolečin Medveda v kolenu na zadnji trening v Slovenskih Konjicah moral vpoklicati Matica Verdineka. Mesto v ekipi je dobil tudi vratar Rok Zaponšek.

Na Vujovićevem seznamu sta tako vratarja Urban Lesjak (Celje Pivovarna Laško) in Rok Zaponšek (Gorenje Velenje), krilni igralci Darko Cingesar (Aix), Blaž Janc (Kielce), Gašper Marguč (Veszprem) in Matic Verdinek (Gorenje Velenje), zunanji igralci Marko Bezjak (Magdeburg), Jure Dolenec (Barcelona), Vid Kavtičnik (Montpellier), Borut Mačkovšek, Žiga Mlakar (oba Celje Pivovarna Laško), Aleks Vlah (Koper 2013) in Miha Zarabec (Kiel) ter krožni napadalci Blaž Blagotinšek (Veszprem), Matic Suholežnik (Celje Pivovarna Laško) in Igor Žabič (Wisla Plock).