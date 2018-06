Na naših zavodih za zaposlovanje se lahko vsak dan znova prepričamo, da primanjkuje gradbenih delavcev, in to vse od pečarjev, tesarjev, še najbolj pa zidarjev, zadnje čase tudi izvajalcev suhomontažne gradnje. Za vse te poklice mlade izobražujejo tudi na celjski gradbeni šoli v sklopu Šolskega centra Celje, a zanimanje za te poklice še zdaleč ne zadošča potrebam na trgu.

Da bi ta trenutek vsi dijaki, ki končajo šolanje, takoj dobili zaposlitev, se strinja tudi učitelj praktičnega pouka Srečko Draksler. »Ves čas smo vpeti med gospodarstvo in šolstvo, zato se trudimo izobraziti dobro delovno silo, ki bo konkurenčna na trgu dela,« pravi Draksler, ki je na evropsko tekmovanje mladih suhomontažerjev Knauf Junior Trophy, ki ga Slovenija letos gosti prvič, pripravljal tudi svoja učenca. Tekmovanja sta se udeležila Aljaž Vidrih iz Hrastnika, dijak četrtega letnika, in leto dni mlajši Kristijan Avdić iz Trbovelj.

Poklicev v gradbeništvu ne bodo izpodrinili roboti

Mlada Zasavčana sta se v hudi konkurenci 30 mladih iz Avstrije, Belgije, Češke, Hrvaške, Srbije, Bolgarije, Makedonije, Rusije, Belorusije, Estonije, Litve, Latvije, Gruzije in Kazahstana suvereno lotila zahtevne naloge, in sicer suhomontažne izdelave prestola grofa Celjskega. »Za to smo se odločili, ker smo v Celju, in smo želeli, da bi izdelek povezali z zgodovino celjskega gradu,« je poudaril Karel Schweighofer, direktor podjetja Knauf in dodal, da se trudijo skupaj s šolskim sistemom vzgojiti dober kader, ki bo v pomoč gospodarstvu.

Ravno veselje do tega poklica je na celjsko srednjo gradbeno šolo pripeljalo tudi Kristijana Avdića, ki je že končal poklicno, zdaj pa nadaljuje s srednješolskim izobraževanjem suhomontažerja. To delo me zelo veseli, izkušenj pa sem si tudi že nabral kar veliko,« nam je dejal, še preden sta se z leto starejšim Aljažem lotila tekmovanja. Da je prav suhomontažna gradnja prihodnost, saj se z njo da prihraniti predvsem pri času, pa tudi denarju, se je strinjal tudi Aljaž, ki je še pred tekmovanjem opravil del zaključnega izpita.