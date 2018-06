Na srečo številnih ljubiteljev malih kolesc so v preteklih letih tudi pri nas začeli graditi kolesarske steze, ki jih lahko uporabljajo tudi rolarji. Med najbolj priljubljenimi so še vedno kolesarske poti od Kranja do Škofje Loke, od Mojstrane do Rateč in naprej po italijanski strani ter ob obali. V Kranju obstaja celo posebna steza, na kjer potekajo tekmovanja v hitrostnem rolanju.

Enkrat na leto lahko rolarji na svoj račun pridejo tudi v Mariboru in se varno popeljejo po površinah, ki so zanje sicer prepovedane. V nedeljo, 17. junija, bodo tako priredili že 15. tradicionalni športno-rekreativni dogodek ZZrolano mesto, ki privabi vsako leto več ljubiteljev rolanja, kotalkanja in drugih oblik gibanja na kolescih. Parada rolanja za glasbenim tovornjakom po mestnih ulicah je brezplačna, namesto tekmovalnosti sta v ospredju zdrava zabava in varnost. Glede slednje organizatorjem pomagajo spremstvo policije, ki skrbi za pomične zapore cestišč, spremljevalno reševalno vozilo in člani Hokejskega kluba Lisjaki na rolerjih.

»Ideja sega mnogo let nazaj, v začetek tisočletja, ko smo želeli ustvariti dogodek, ki bi se razlikoval od drugih športno-rekreativnih dogodkov in na katerega bi študentje z veseljem prišli. Na samem začetku je bil dogodek namenjen predvsem študentski populaciji, vendar je prav zaradi svoje rekreativne narave, stalnosti pa tudi brezplačne udeležbe in privlačnosti prerasel v dogodek za vse generacije, ki se ga udeležujejo ljudje iz bližnje in daljne okolice,« je pojasnila Maja Tasič iz Zdrave zabave.