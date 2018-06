Misice brez kopalk

Tekmovanje za naslov najlepšega dekleta se spreminja, tako kot se spreminja družba. Pretekli teden je Gretchen Carlson, nekdanja miss Amerike 1989, zdaj pa direktorica podjetja, ki organizira to tekmovanje, na televiziji ABC oznanila, da letošnje tekmovanje za najlepšo Američanko ne bo imelo več predstavitve v kopalkah. »Kandidatk ne bomo več sodili le po zunanjem videzu,« je dejala nekdanja misica. Prav tako bodo spremenili del, v katerem so tekmovalke nosile večerne kreacije, ter jih raje zaprosili, da se oblečejo v nekaj, v čemer se počutijo prijetno in kar izraža njihov osebni slog. Namesto sprehodov v kopalkah in gala oblekah bo na tekmovanju več pogovorov z dekleti. Spremembe v tekmovanju so del idej novega vodstva tekmovanja, ki ga sestavljajo same ženske. Prejšnji direktor je bil lani odpuščen, ker so se v javnosti pojavila njegova elektronska sporočila, v katerih je zapisal pripombe o videzu, pameti in spolnem življenju nekaterih tekmovalk in nekdanjih zmagovalk. Gretchen Carlson je bila tudi ena prvih podpornic gibanja #MeeToo, pred dvema letoma pa je zaradi spolnega nadlegovanja tožila nekdanjega predsednika Fox News Rogerja Ailesa.