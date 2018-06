Zadnja pika: O indijančku in solati

Slovenska krožišča so resen kandidat za vpis v Unescovo snovno in kakopak nesnovno kulturno dediščino. Saj veste, vsak lokalni veljak, ki da kaj nase, v občini prej ali slej postavi krožišče. In središče krožišča pač ne more biti prazno, kot je to v normalnih, a po slovenskih standardih zahojenih državah. Središče krožišča je enkratno polje realizacije umetniškega navdiha lokalnega umetnika, je prostor nebrzdane županove domišljije, je poligon ljudskega uma in podeželske folklore. Slovenska, še zlasti podeželska ali malomeščanska krožišča so unikum ljudske ustvarjalnosti v evropskem, celo svetovnem merilu, primerljiv zgolj s paleto fasadnih barv slovenskih domovanj.