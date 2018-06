Iz Lekarne Bitenc, ki ima prostore v Mercator centru Šiška, so konec minulega meseca sporočili, da zaradi odpovedi koncesijske pogodbe za opravljanje lekarniške dejavnosti 29. maja zapirajo svoja vrata. Lekarna se je namreč aprila 2009 zapletla v spor z Mestno občino Ljubljana.

Občina je takrat koncesionarki Silvi Bitenc Rošer, brez da bi navedla razlog za svojo odločitev, napovedala odpoved koncesijske pogodbe, po pretečenem odpovednem roku pa tudi izdala odločbo za odvzem koncesije. Bitenc-Rošerjeva se je obrnila na sodišče in sprožila tri sodne postopke proti občini, ki so trajali vse do maja letos. Po skoraj desetletju so se vsi postopki končali v prid občine in lekarna je s tem ostala brez veljavne koncesije, zaradi česar je pogodbo z lekarno z junijem odpovedal tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

»Pogodba o koncesiji je bila leta 2009 odpovedana zakonito,« so razplet sodnih postopkov komentirali na občini in poudarili, da je bilo v koncesijski pogodbi določeno, da je ta sklenjena za nedoločen čas in lahko preneha v roku šest mesecev po odpovedi, za tako odpoved pa pogodba ni določala nobenih razlogov oziroma pogojev.

A sodna bitka še ni končana. V Lekarni Bitenc so se namreč obrnili še na ustavno sodišče, ki je zdaj odločilo, da bo presojalo o njihovi ustavni pritožbi. Vsaj do končne odločitve sodišča je veljavna tudi pogodba o koncesiji. Zadovoljstvo zaradi odločitve sodišča so že izrazili v Lekarniški zbornici Slovenije, kjer so bili o odločitvi ljubljanske občine, da Lekarni Bitenc odvzame koncesijo, že pred časom precej kritični. »Z začasnim zadržanjem odvzema koncesije je Lekarni Bitenc omogočeno delovanje, s katerim se zagotavlja nemotena preskrba prebivalstva z zdravili,« so po poročanju STA zapisali v zbornici in ob tem poudarili, da je ustavno sodišče »pokazalo zavedanje o pomenu nemotene preskrbe z zdravili za zdravo slovensko družbo«.