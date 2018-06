Vse več nezakonitih prehodov meje ZDA

Ameriško ministrstvo za domovinsko varnost je sporočilo, da so maja pri nezakonitem prehodu meje aretirali 51.912 ljudi. To je že tretji mesec zapored, ko je število preseglo 50.000 in trikrat več kot aprila lani, kljub trditvam ameriške administracije o ničelni toleranci do nezakonitih migracij, grožnjam z zidom in odvzemanju otrok staršem.