Za »finale lige prvakov« je Siniša Brkić že v soboto na Ptuju označil današnjo povratno tekmo kvalifikacij za popolnitev prve lige. In to kljub temu da je njegov Triglav v trdi tekmi proti Dravi obrnil rezultat ter v Kranj odnesel dokaj varno prednost (1:2). »Verjamemo, da lahko zabijemo dva gola… ali več,« je ostal optimist Simon Sešlar, trener Drave. »Niti slučajno nismo vrgli puške v koruzo!« dodaja kapetan Nastja Čeh.

Sobotna tekma je pokazala, da se, ko je v igri prva liga, zatresejo kolena tako mladim kot izkušenim, tako obrambi kot napadu in da je dvoboj neizprosen. »Težko je prespati takšne tekme, ampak naš fokus mora biti na tekmi, ki pride. Fantje so pokazali, česa so sposobni, vemo tudi, da lahko zabijemo v gosteh. Mi verjamemo, nogomet pa je nepredvidljiv,« upanje še vidi Čeh. Prva tekma, kot so priznali tudi Kranjčani, bi se lahko končala drugače.

Ko je vstopil v igro, 40-letni Čeh ni dobil občutka, da bi bil tempo toliko višji. Prej je bil večji pritisk. »Ne moreš ostati mirnih živcev. Toliko truda, vložka in energije, odrekanja, veselja in žalosti smo vložili v tej sezoni, nato pa se vse to pokvari na eni sami tekmi.« Kljub živčnemu obračunu so Ptujčani, ki bodo danes brez kaznovanega Denisa Vezjaka, Kranjčanom športno čestitali.

Drava je parirala s trdo igro in kar 29 prekrški, vendar uspešneje v prvem polčasu, saj je v nadaljevanju Triglav pokazal, kakšna je trenutno razlika med prvo in drugo ligo. »Ne podcenjujem druge lige, vendar razlika je, saj smo mi imeli težje tekme s tremi, štirimi tekmeci. Triglavu pa je bila vsaka tekma v sezoni na nož!« je razliko opisal Aleksander Šeliga, izkušeni vratar Drave. »Kakovosti v naši ekipi nedvomno ne manjka, jo je pa treba pokazati na terenu,« se strinja vezist orlov Tilen Mlakar.

Verjetni postavi – Triglav: Džafić, Elsner, Arh Česen, Zec, Udovič, Pušnik, Kryeziu E., Mlakar, Majcen, Tijanić, Poplatnik. Drava: Šeliga, Kukovec, Pirtovšek, Petek, Flis, Lovenjak, Šporn, Kolar Fanimo, Rešek, Bizjak.