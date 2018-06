Prejšnji teden so v korporaciji De Beers napovedali novo znamko nakita z imenom Lightbox, ki bo vključevala tudi sintetične diamante. To velja za velik preobrat v podjetju, ki je do sedaj svoje kupce nenehno pozivalo k temu, naj se držijo »pravih« kamnov.

V nekem trenutku so celo zaprisegli, da umetno proizvedenih kamnov ne bodo nikoli prodajali, očitno pa so si sedaj premislili. Svojo odločitev v podjetju argumentirajo z besedami, da le sledijo željam in zahtevam potrošnikov.

Sintetični diamanti bodo veliko cenejši od tistih, pridobljenih iz narave. Kot so napovedali, bo diamante mogoče kupiti v modri, roza in beli barvi, nakit pa bodo začeli prodajati predvidoma septembra.

Sintetične diamante sicer proizvedejo v približno 500 urah. Fizično, kemično in vizualno so naravnim diamantom izredno podobni, je pa njihova vrednost veliko manjša, kar pomeni, da je tudi cena za povprečnega kupca ugodnejša.