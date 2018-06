Alkohol še vedno ostaja eden najpogostejših dejavnikov za najhujše prometne nesreče, v zadnjih letih pa narašča tudi delež drog v prometu, ki prav tako zelo povečujejo tveganje, poudarjajo na agenciji.

Bližajo predpočitniški čas, počitnice in dopusti, ki pomenijo večjo brezskrbnost. Glede na to je nujno opozoriti, da je udeležba v prometu pod vplivom alkohola, drog ali drugih psihoaktivnih snovi zelo tvegana in nevarna, so navedli.

Letos zaradi alkohola že 354 nesreč Približno vsaka 11. prometna nesreča se zgodi zaradi alkoholiziranosti povzročitelja, pri nesrečah s smrtnim izidom pa skoraj vsaka tretja. Lani se je zgodilo 1528 prometnih nesreč, ki jih je povzročil alkoholiziran udeleženec. To je sicer 18 odstotkov manj kot leto prej. Zaradi alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč je umrlo 32 udeležencev oz. 22 odstotkov manj kot leto prej. Huje poškodovanih je bilo 140 ljudi, kar je 20 odstotkov manj kot leto prej, lažje poškodovanih pa je bilo 630, kar je 25 odstotkov manj kot leto prej. Najpogostejši povzročitelji prometnih nesreč pod vplivom alkohola so bili lani stari od 25 do 34 let. Zakrivili so 354 prometnih nesreč, v katerih je umrlo 11 ljudi. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola se je letos do 15. maja zgodilo 456 prometnih nesreč, kar je 11 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. V prometnih nesrečah, ki jih je povzročil alkoholiziran udeleženec, je umrlo osem ljudi oz. 47 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani, ko je umrlo 15 ljudi.