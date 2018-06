Da je kolo zdravju in okolju prijazno prevozno sredstvo, ki ob upoštevanju prometnih predpisov ponuja tudi številne aktivne užitke, je letos spoznalo več kot 3700 osnovnošolcev iz vse Slovenije. V minulih šestih letih je vseslovenski program Varno na kolesu združil že več kot 14.000 mladih kolesarjev in kolesark iz več kot 250 osnovnih šol.

Učenci so se med seboj pomerili v kolesarskem znanju in se potegovali za denarne nagrade. Skozi zabavne praktične naloge so spoznavali in utrjevali prometno znanje, cestnoprometne predpise, se poučili o kolesarski opremi in se seznanili z morebitnimi nevarnimi točkami v lokalnih prometnih ureditvah, predvsem v okolici šol. Njihova vključitev v promet bo tako zagotovo lažja in bolj varna.

Znotraj dveh glavnih vsebinskih sklopov nalog in dodatnih izzivov so posamezne šole, ki so se prijavile na razpis, pridobile pomembne točke programa Varno na kolesu, ki so določile zmagovalca. Največje število točk so v letošnjem šolskem letu osvojili učenci in učenke OŠ Sveti Tomaž in si tako poleg naziva vseslovenskega zmagovalca programa Varno na kolesu prislužili še denarno nagrado tisoč evrov. Drugega mesta so se veselili učenci OŠ Bršljin Novo mesto, tretjega pa učenci OŠ Prestranek.

Zaključne prireditve v Ljubljani, na kateri so razglasili najuspešnejše ekipe in kjer so nastopili številni gostje, se je udeležil tudi veleposlanik Kraljevine Nizozemske v Sloveniji Bart Twaalfhoven. V svojem nagovoru je mladim kolesarjem sporočil: »Varno na kolesu je poziv kolesarju, da uporabi pravo opremo in da pozna ter uporablja pravila in predpise. Prav tako je poziv uradnim institucijam, da zagotovijo primerno in varno infrastrukturo. In končno, je poziv vsem drugim udeležencem cestnega prometa, da spoštujejo kolesarje in jim dajo pravico do poti. S tem ko smo varni na kolesu, zagotavljamo varnost pri mobilnosti, trajnosti in zdravju.«

Mladi so bili na dogodku priča adrenalinskim podvigom BMX-kolesarjev, preizkusili so se lahko na kolesarskem poligonu ali v polžji vožnji, preverili svojo naletno težo pri različnih hitrostih ob morebitni nesreči in prisluhnili policijski statistiki glede kolesarskih nesreč. V njih je bilo lani udeleženih 1239 kolesarjev.

»Varnost kolesarjev se je v primerjavi z letom prej sicer nekoliko izboljšala, a vendarle si želimo, da bi bilo nesreč manj. Sledimo 'viziji nič', ki je dosegljiva. Marsikatero od teh nesreč bi lahko preprečili, če bi bili tako kolesarji kot vozniki motornih vozil nekoliko bolj previdni in odgovorni. Lani denimo so policisti pri kolesarjih obravnavali kar 6461 kršitev. Med pogostejšimi so neuporaba luči (1006), vožnja pod vplivom alkohola (888) in uporaba telefona med vožnjo (456). Vse to so kršitve, ki znatno povečajo nevarnost za nastanek nesreče, zato policisti znova opozarjamo, da je vožnja s kolesom del odgovorne prometne udeležbe, zato poskrbimo, da bo ta ne le prijetna, temveč tudi varna!« je pojasnil Matjaž Leskovar iz sektorja prometne policije.