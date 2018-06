Bik v potoku

Mlad bik, sanjav in premalo izkušen, da bi se uprl skušnjavam mlade trave ob potoku, je oni dan v Idriji preizkušal meje svojih sposobnosti. Najprej svojih, potem pa je stvar tako zapletel, da so morali vse svoje sposobnosti pogajanja in umirjenega reševanja preizkusiti še njegov lastnik in idrijski prostovoljni gasilci. Premamila ga je torej mlada trava ob hudourniškem potoku, presenetilo pa spolzko pobočje in tako je pristal na dnu grape. Ne da ne, trava je bila sočna, a temu je kmalu sledilo trpko spoznanje, da poti nazaj ni. Od tu naprej je zgodba sila resna. Njegov lastnik pokliče na 113, prihitijo gasilci, skupaj razmišljajo o taktiki reševanja, zadeva ni rutinska, časa takšnega ne počnejo vsak dan. Nato ga s svojimi pogajalskimi močmi (in vrvmi) zvabijo po grapi navzdol do mesta, kjer lahko varno utrdijo avtodvigalo. Nadenejo mu pasove in ga z dvigalom dvignejo na varna tla k lastniku. Bik je rešen, živ in znova na paši. Med klapo se ponaša, da je edini idrijski bik, ki je letel po zraku. Pa naj še kdo reče, da naši gasilci dramatičnim zapletom ne pišejo lepih zaključkov.

Vlomilec na strehi

No, ja, hrvaškemu nepridipravu bi mirno lahko rekli, da je bil štorast kot bik iz prejšnje zgodbice. Policiste so občani obvestili o nenavadnem poznopopoldanskem vlomu v hišo v Portorožu. Žal možem v modrem taki zlikovci po navadi uidejo, še preden se pripeljejo na kraj dogodka. Navsezadnje vlomilci operirajo, tako da jih nihče ne vidi, in obupani oškodovanci kličejo policijo šele naslednji dan, ko barab in sledov za njimi že nikjer več ni. Drugače pa je bilo v Portorožu. Policisti so 30-letnega državljana Hrvaške prijeli kar na kraju zločina. Ni bilo težko. Nerodnež je namreč pri begu iz hiše padel s strehe na dvorišče in se pri tem poškodoval. Policisti so ga najprej aretirali, nato pa odpeljali na zdravljenje v bolnišnico. Da bo zgodbica še malo začinjena, naj povemo, da so policisti poročali, da naj bi s kraja zločina pa že pred njihovim prihodom odpeljal neki avto. Če logično sklepamo: vlamljala sta dva, eden je padel s strehe, drugi, ki je pajdaša pustil v nemilosti naših uniformirancev, pa je pobegnil. Grdo.

Sodišče v šotoru

Marsikaj imajo nekateri naši politiki povedati o našem (pravo)sodnem sistemu. Marsikaj imamo na to temo povedati tudi novinarji, ko poročamo recimo o tem, kako cel kup ljudi v sodni dvorani od sodnikov do tožilcev čaka na obtoženega, tega pa ni in ni, ker ga pazniki ne pripeljejo iz zapora, ker je paznikov pač premalo. Pustimo ob strani naše probleme in se naslajajmo raje nad sosedovimi. V italijanskem mestu Bari so sredi glavnega mestnega trga postavili ogromne šotore. Zdaj v njih potekajo sodne razprave, ljudje hodijo vlagat vse mogoče sodne zadeve, preiskovalni sodniki zaslišujejo osumljene in razne priče in tako naprej. Ker je vroče, so stranice šotorov le na pol spuščene, tako da je dejansko v celoti poskrbljeno za javno sojenje. Na odprtem sredi trga. In razlog? Sodna palača je tako stara in tako slabo vzdrževana, da je nevarna za bivanje. Predsednik sodišča je ob tem izjavil, da šotori pač ne morejo biti trajna rešitev, ker sojenje na odprtem pač ni vredno civilizirane države. A bejž, no.

Bomba v letalu

Na indonezijskem letalu je v ponedeljek zvečer izbruhnil pravi kaos, potem ko se je neki moški pošalil, da ima pri sebi bombo. Nastal je tak preplah, da se je v paniki poškodovalo deset ljudi, je sporočila indonezijska policija. K sreči se je vse skupaj dogajalo, ko je bilo letalo še na tleh letališča v mestu Pontianak. Ko so potniki slišali, da se je možak s stevardeso pošalil, češ da ima v torbi bombo, so namreč panično začeli bežati ven. Pač niso razumeli šale. V drenjanju ob poskusu pobega z letala skozi zasilni izhod je nekaj potnikov padlo po tleh in se huje poškodovalo. Med kasnejšim pregledom na letalu niso našli bombe. Šale pa niso razumeli organi pregona. Šaljivemu študentu grozi leto dni zapora, če ga bodo spoznali za krivega podajanja lažnih informacij, ki so zmotile polet.

Pripravila Nataša Bucik Ozebek in Primož Knez