Nered na čakalnih seznamih: začetniške napake

Posameznik, ki potrebuje operacijo žolčnih kamnov in je na napotnici dobil oznako »redno«, bo v UKC Ljubljana na vrsti naslednji dan ali pa po slabem letu in pol. Napovedi so odvisne od tega, katero spletno stran si ogleduje. Leto dni po izenačevanju elektronske napotnice z običajno se morajo bolniki še vedno zanašati na telefon. Pri naročanju, ki je obetalo poenostavitve, se še vedno zatika, ljudje pa pri njegovi uporabi izgubljajo čas in živce. Za bolnike in njihove zdravnike je sedanje posodabljanje zdravstva vse prepogosto le neslana šala.